內地整治醫藥界腐敗問題 為期一年、冀清除利益輸送等六弊端

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【有線新聞】國家衛健委等九部門宣布，展開為期一年的醫藥領域腐敗問題整治工作，覆蓋醫藥行業多個領域，集中整頓利益輸送等不法行為。

國家衛健委指，醫藥領域腐敗問題已嚴重影響行業形象；為促進行業發展進步，保障民眾健康權益，衛健委聯同公安部等9個部門，啟動為期1年全國醫藥領域腐敗問題集中整治工作；針對6種主要問題，包括行政管理部門利益輸送、醫藥器械公司與醫衛機構關鍵人員「帶金銷售」、相關組織利用工作便利而謀利、醫保基金使用的問題、藥企在購銷領域的不法行為，及醫務人員違反相關從業準則等；全面治理行業突出腐敗問題，建立完善長效機制。

不過，在大刀闊斧整頓醫藥界高層貪腐的同時，有內媒就報道指，醫療行業基層員工的待遇不佳，除了北上廣深等大城市待遇較好外，全國僅14%的科室主任和副主任，年薪超過20萬人民幣；有報道更指，其中70%醫生稅前年薪低於10萬元。

有醫生亦向內媒表示，每周在醫院工作80小時，常常工作超時且無加班費，就算有也經常被拖欠；而且在當局加強反腐後，醫院經常召開會議，進一步加重工作負擔同時，亦覺得會影響收入，因此索性將工作節奏放慢，甚至拒絕做手術。

國家衛健委等6個部委早在今年7月發文件，提出醫生薪酬制度改革，包括探索公立醫院主要負責人推年薪制的可行性；同時注重醫務人員的穩定收入和有效激勵，藉此改善基層醫生的待遇。