內地攝影師網上發布自家作品　反遭視覺中國指控侵權兼索賠

【有線新聞】內地影像交易平台「視覺中國」指，一名攝影師在未獲授權下發布過百張相片，要求賠償逾8萬元；但原來相片都是該名攝影師的作品。

在社交平台擁有超過200萬粉絲的內地星空攝影師戴建峰，近日發文表示，遭影像內容平台「視覺中國」指他用了未授權相片，要求賠償八萬多人民幣。不過這173張相片，大部分都是他的作品。

視覺中國回應指，擁有相關照片的銷售權。不過戴建峰表示，相片只授權於另外兩家國際圖片庫；有關的圖片庫公司亦要求視覺中國，將戴建峰作品下架並停止侵權。

今次已不是視覺中國首次陷入版權風波。2019年由國際天文學家，聯手拍攝到首張黑洞照片，亦被視覺中國聲稱擁有版權，要付費才能使用，但實際未獲任何授權。就連共青團中央微博，亦曾發文質問，為何視覺中國將國旗與國徽標為版權所有圖片，甚至標明價格。

視覺中國是目前內地最大的影像內容平台，據報有圖片和影片等素材近6500萬份。但過去一直被指壟斷巿場。目前該公司共涉120多宗網絡侵權糾紛的案件，絕大部分都是原告，因此被質疑是惡意維權。 就連央視也曾點評，指視覺中國是版權交易中一顆吸血的毒瘤。