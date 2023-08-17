近600展品各具特色、「李白」「杜甫」活現眼前 世界機械人大會北京舉行

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【有線新聞】2023世界機械人大會一連七日在北京舉行，有大約140間機械人企業參展，分成10個不同展區，展出近600件展品。今年有多款仿生機械人亮相，除了展覽，亦有論壇及比賽活動。

機械狗、組裝車輛的機械臂，這些大家都不陌生。2023世界機械人大會周三起一連七日在北京舉行，主題是「開放創新、聚享未來」。有參展商展出不同外表的仿生機械人。這個模仿李白，這個模仿杜甫。這一組機械人能透過鏡頭，記錄大家的動作，然後即時模仿，配合靈活的關節，動作更自然，亦能做出眨眼、皺眉等各種細緻的表情。

參展商指這種技術未來可應用於服務業，讓機械人擁有人的外表，看上去更親切。而未來咖啡店沖咖啡的可能都會是它們。還懂得拉花，看似十分專業。

大會中有多個不同的展區，展出不同應用範疇的機械人，不少更是首次展出。

北京市經濟和信息化局局長姜廣智表示︰「大會首次打造『機器人+製造業』、『機器人+醫療健康』等十大應用場景展區及一個關鍵零部件展區，一共有160多家機器人廠商，600多件展品來參展。這600多件展品當中，有60件是全球首次發布。