長沙女網紅傳遭陌生男強迫陪酒 警揭影片造假：事主自導自演

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【有線新聞】近日有熱傳影片聲稱，湖南長沙一名女網紅遭陌生男人強迫陪酒。不過警方介入調查就發現，全片都是女網紅和其團隊自導自演的一齣鬧劇。

網絡主播沈小姐說：「我們真的不喝酒（哎呀敬一杯，喝個酒交個朋友。）我們感冒了，喝不了，不好意思啊。（我們感冒了都喝酒，酒精是消毒的。）真的喝不了，主要是我們也不認識。」

片段中的女子是一位有約四百萬粉絲的網紅，近日她在外面吃飯時，被一名陌生男子要求陪酒的視頻在網絡走紅。網民紛紛譴責該名男子。但警方細心一看，就覺得有可疑：「一般來說女孩子如果拍這種視頻的話，第一時間就會拍對方而不會拍自己。而且基本上這種情況，發展的後續都會報警，但是她這個既沒拍對方又沒報警。」

警方多次聯絡該名網紅，要求她提供進一步資料，但都被拒。最終在傳召她問話時，才承認是自編自導自演。從拍攝該視頻的餐廳監控畫面見到，一名男子聽從網紅主播指導，照著稿子念台詞。該網紅擁有近四百萬粉絲，而涉事視頻有逾20萬點讚。但其團隊演員稱，自己的演出收入不到百元。

調查發現，主播團隊四人分工明確，有攝影、策劃同演員，只花了半個小時就完成了這個熱門視頻。相信是為了流量，透過拍片增加曝光率。最後四人都被行政拘留，發布影片的賬號也被註銷。

在上月，中央網信辦才發出13條規定，強調要加強自媒體管控力度。整治發布謠言、不良信息，以及炒作社會熱點事件的自媒體。