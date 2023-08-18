中科院博士誤信越洋高薪請翻譯 被騙至緬甸從事詐騙 日做18小時兼遭毒打禁閉

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【有線新聞】緬甸詐騙集團問題持續。一名中科院博士早前因誤信網上招聘廣告，被騙至當地從事詐騙活動，至今一年仍未獲救。

隨著內地第一部講述境外電信詐騙的電影《孤注一擲》近日上映，相關議題都引起熱議。據內媒報道，中科院地球環境研究所一名博士畢業生，去年在網上見到廣告，以為前往新加坡高薪擔任翻譯；怎料被騙至緬甸KK園區從事電信詐騙，每日被迫工作18小時。

他的女友表示，事主1年前因為炒賣虛擬貨幣欠債數萬元，加上家境不佳，雙親貧病交加；碰巧看到網上招聘廣告，心動下前往東南亞，詎料走上不歸路，還被勒索12萬人民幣贖金。

事主女友楊女士說：「因為那邊屬於進去了出不來，說簽了一年的合同，然後對方跟他承諾幹滿一年就可以走。肯定是有受到傷害啊，這個錢沒轉的時候，就是說我們說轉錢但是沒轉過去的時候，好像是給他關了禁閉，以及打了他。」

警方表示接獲報案後，已通知緬甸大使館，雙方正就營救一事溝通。

另外一名20歲陳姓少年早前亦被騙至緬北，救援人員在他失蹤10多日後找到他，當時他正接受園區的詐騙培訓。

救援人員楊經緯說：「我們根據以往的經驗分析判斷，請緬甸的朋友幫忙尋找確定具體位置，建議家屬怎麼樣子跟園區溝通談判。在大家的努力下，終於把小陳帶到國門。」

有在緬甸居住多年的華人向內媒表示，他們近日回國探親，被同鄉得悉從緬甸回來後，對方隨即收起友善態度，或避之則吉，或予以質問；認為一連串負面新聞，已經把緬甸的人和事妖魔化。