最高人民法院報告：尋釁滋事罪有泛化傾向、地方法院須審慎處理

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【有線新聞】最高人民法院發表報告，指近年「尋釁滋事」罪有被泛化利用的傾向，建議地方法院要審慎處理。有內地律師指「尋釁滋事」入罪門檻低，不排除會被濫用作打壓維權。

《人民法院報》周四刊登調查報告，指審判委員會委員騰偉今年五至六月到浙江及福建調查。發現過去十年兩地農村「尋釁滋事」的案件在不同罪案中數量最多。被告絕大部分是年輕人，多數因飲醉酒和賭博犯事，但亦有人因違法「上訪」被追究。

報告指「尋釁滋事」的邊界不清晰，令罪名有泛化傾向，建議地方法院要審慎處理。

不少案件亦曾引起爭議，去年8月蘇州一名女子穿著和服在街上拍照，就因涉嫌「尋釁滋事」被帶走。而疫情初期公民記者張展到武漢記錄疫情，最終亦被判「尋釁滋事」罪成監禁四年。有內地律師向我們表示，「尋釁滋事」入罪門檻低，各地標準又不一致，不排除會被濫用來打壓維權案。內地律師鍾蘭安說：「確實不排除有些地方對某些人進行一些打擊，在並不符合犯罪過程的情況下，給他適用了這樣的罪名。入罪的門檻相對比較低，但是也要達到一定的社會危害性的情況下，我們國家的法院才追究他的刑事責任。」

根據現行法律，「隨意毆打、任意損毀或在公共場所鬧事」都屬於「尋釁滋事」行為。本月初山東有五名律師就聯名上書全國人大，說這些表述太過模糊要求廢除。全國人大代表朱征夫在兩會期間亦表示，近年有大量網絡發言者因「尋釁滋事」被定罪，嚴重侵蝕言論自由。