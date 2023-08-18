指李白杜甫長安初會 國產動畫《長安三萬里》疑不符史實 洛陽民眾舉標語抗議

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【有線新聞】國產動畫電影《長安三萬里》在內地票房超過17億元，卻接連陷入風波，被指不符史實及涉嫌使用未授權素材。

動畫《長安三萬里》講述了李白等多位唐代著名詩人的生平，宣傳特別標榜是一齣「重大歷史題材」的電影，但偏偏在史實和原創性上惹來不少爭議。

有河南洛陽的網友稱，李白杜甫第一次見面是在洛陽，但在電影中卻變成了長安；而早年生活在洛陽的杜甫，居然也在長安出現。電影的主創團隊在洛陽宣傳時，有當地民眾到場抗議，舉出了「李杜相會在洛陽」的標語。

學者表示，電影此舉還會影響洛陽當地的文旅行業。作家岳南說：「《長安三萬里》所有的故事幾乎都發生在洛陽，然後呢他把這個故事拿到了長安，我們洛陽會情何以堪啊。我們發展旅遊，遊客都不上這，都跑到長安去了。」

近日洛陽市隋唐史學會也向製片方團隊發出律師函，要求片方為史實錯誤致歉。此前導演曾回應爭議，他承認李杜相會確實發生在洛陽，不過就並未直接點明有史實錯誤。

導演謝君偉說：「我們以高適（動畫主角、李白同期詩人）的視角，去展開和李白的友情，所以我們在跟著他的線，然後去看他們的人生。所以說，可能我們可能看到的李白也好，杜甫也好，其實他們的人生的一些軌跡，在我們片中沒有完全展現出來。」

有評論亦認為，電影作為藝術片而非紀錄片，可以為了藝術性適當改編。

除了歷史爭議，電影早前亦涉及抄襲風波。有設計師發文質疑電影不尊重原創，未經授權便在藝術設定集上使用了他的作品。電影方隨後作出道歉，最終雙方亦達成和解。