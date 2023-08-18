武漢咖啡店40「貓店長」當值 負責人盼助流浪貓覓得好歸宿

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【有線新聞】武漢有一間咖啡店「招聘」了幾十位流浪貓員工，負責人希望可以幫助這些被遺棄的小貓找到新的家。

戴着紅色頸巾的花貓，不要以為牠躺著在偷懶，其實牠很認真「工作」，最懂得與客人互動，一邊玩一邊吃。這家位於武漢的咖啡館，收留了近四十隻流浪貓 ，牠們都是經當地動物保護協會救助後，接種疫苗並接受職業培訓，搖身一變成為「貓員工」。

有武漢市民說：「牠們真的好親人啊。」「我覺得都是一條生命，而且我就覺得，你沒有權利去阻止任何一個生命的終止權，我覺得牠有牠活着的權利。」

保護協會會長兼咖啡廳負責人就表示，咖啡店不僅能給協會帶來收入，也可以作為一個平台，為這些中華田園貓發聲，讓牠們被領養出去。

他又表示，咖啡店不是刻意以橙啡色的橘貓做主題，而是在救助的流浪貓中，牠們佔比很高，不少都是被人遺棄，甚至身體有殘疾。咖啡店負責人杜帆說：「我相信這也是一個生命教育的過程，我們對待所有的動物都是平等的，因為生命在我們面前是一樣的。不是說牠缺了一個眼睛，或者少了一個腿就不一樣，我們想要更多地傳遞的，是生命的平等，然後愛。」

他又表示，之前亦已開辦過另一家以黑貓為主題的咖啡店，成功為二十多隻流浪貓找到了新家，希望今次同樣可以透過咖啡店，幫助更多的小動物。