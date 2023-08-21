甘肅天水古城耗近9億翻新 央視揭商家僭建破壞古建築 當局：項目未批先設、跨部門難監管

【有線新聞】甘肅天水古城早前動用近9億元翻新，結果發現商家未經通知，擅自破壞原有的明清古建築。有負責人表明，項目未批先設，加上涉及跨部門，職責難以監管。

甘肅的天水古城，擁有西北地區最大規模的明清時期民居院落群，當局曾為搶救古建築，花了將近9億元人民幣修復；但央視記者訪問了遊客和當地市民，都指感受不到所謂的古風。

有天水遊客說：「古城古城，首先應該有『古』字的代表。有些商業的東西，感覺好像就是為商業而商業的，放在古城裏一丁點價值都沒有的。」連天水市民都說：「沒有文化沉澱，沒有真正的原汁原味的東西。天水人說的，古城就三不像。」

報道指，經過翻新的古城，有不少古蹟被改至面目全非；其中這間餐廳，更由原本青磚黛瓦的中式建築，擅改成木製的日式風格。有專家表示，這些改動不但違法，且一旦出現惡劣天氣，會損害原本建築。建築師黃國翔說：「這些損害不可逆的，只能說是見一次水傷害一次。時間長了，下面就必然早朽，都要不均勻下沉。寫了建議，讓他們先停工再整改。」

另外一間餐廳改建情況就更嚴重。古建築專家趙昌榮說：「整個(建築)油漆全部刷了，因為刷油漆，它還要裏面光滑。他(商家)把那些刻得有棱角的東西，全部都磨平了；還帶有一點破壞性，把原來的樓梯全部取掉了。類似這樣的破壞很多。」

被問到不少商家都有僭建問題，相關工程公司的負責人就這樣回應。天水古城發展公司負責人王建武說：「(商家)應該是申請，如果就是說像這個地方加蓋一個房子，這個就我們沒有權利弄這個事情了。那就成了上面文物部門，有可能這個事情就來弄。」

央視記者翻查相關檔案，發現商戶申報的經營和裝修情況都與實際不符。有消防部門到場勘查，更發現這些改裝項目，存在火災隱憂急需整改。

市政府周一就事件回應，表示立即啟動整改，並嚴查失職瀆職等行為。