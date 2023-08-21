四川著力打造成音樂之都 小眾樂隊有何挑戰？

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

【有線新聞】四川積極推動建設國際音樂之都，去年音樂產業總產就超過9百億人民幣，按年增長4.16%。在百花齊放的音樂創作環境，小眾樂隊面對甚麼挑戰？

這支在成都的龐克樂隊成軍一年多，大部分成員都是二十多歲，靠正職薪水支持樂隊活動。去年底自資三萬人民幣，製作了一張有六首歌的專輯。為了讓更多人認識他們的音樂，樂隊不斷尋找地方表演。不過很多場地都是接待過千觀眾以上的大型場地，門檻對剛出道的樂隊過高。

樂隊今年試辦過五站巡迴演出，投入了四萬人民幣，只收回四分一。樂隊主唱王浩宇說：「小廳就是報批費加LED使用費，再加上你的保底錢可能要六千元。賣的票房扣除盈利後，你還要跟他三七分，他們每一場演出都在虧錢。這樣對於新的樂隊來說，他們哪有進步空間。」

成都市政府去年5月提出六大音樂產業扶持政策，包括對音樂企業發展、原創音樂孵化平台、版權交易平台等提供資金獎勵。四川有音樂公司留意到音樂創作單位的演出需求，推出線上虛擬平台，讓創作者可以跨越物理空間限制去表演。音樂公司製作人余金祥說：「四川有優秀音樂人,只是他們沒有一個平台和出路可以(被)發現、可以出來。但是我們提供這樣一個孵化平台及土壤，建立長線發展。」

音樂公司又說網上表演更易收集觀眾體驗、有助創作，不過對樂隊來說，始終無法取代現場演出。樂隊主唱王浩宇表示：「直播的話可以把音樂調得更好聽一些，美化後再傳到你的耳朵裏。但是你永遠感受不到現場帶給你那種衝擊感。」他認為小眾音樂一樣有潛力，只要有合適規模的場地，同樣可以成為音樂經濟的新動力。