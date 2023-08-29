杭州倡青年赴護老院與長者同居 時數達標免租一年

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【有線新聞】為了滿足長者精神健康需要，杭州推出「多代同樓」計劃，招募一批年輕人到護老院與長者一起生活。每月陪伴長者10小時就可以免租一年住在護老院。年輕人不用煩惱交屋租，長者亦不用怕無人陪。

住在杭州濱江區這一間護老院，長者除了有人照顧，解決了衣食住行的需要，還有年輕人教他們畫水墨畫、寫書法。這一班年輕人不是受聘的活動導師，而是「多代同樓」計劃招募的陪伴者，讓長者們多個伴，還有人教他們用電話。

護老院住客徐女士表示︰「我們現在學智能電話……智能電話我們有很多東西也不懂，那個時候有一個年輕人教我們用電話的也很受歡迎，還教我們寫書法，我們很喜歡。」

陪伴者會與長者一起生活，住在護老院。房間基本家具齊全，不用交租金，不過要付出時間做義工，陪伴長者食飯、閒時聊天及學習新技能。每月陪伴他們10小時以上，再交300元人民幣管理費就符合條件。

濱江民政養老服務中心副主任冷梅表示︰「招募過兩批大約15個年輕人，曾經到過我們養老院來開展這項公益服務。有很多讓人很溫馨的故事，是老人和年輕人之間建立了信任，建立了彼此之間非常穩定的陪伴關係。」