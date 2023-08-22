廣州今年累計發放5千萬消費券 旅遊業界人士指有助生意復甦

【有線新聞】廣州今年共發放5000萬元消費券，旅遊業界人士認為有助業界復甦。又預計內地恢復出境團旅遊有助帶動香港旅遊業。

夏日炎炎，位於廣州的一間室內滑雪場成為不少人的避暑首選。今年是疫情後第一個暑假，加上消費券帶動下生意愈做愈旺。熱雪冰城負責人說：「目前暑期已經進入了一個旺季的水平，每天的(客流量)是超出去年同期的水平。在七八月份暑期整個政府是推出了文旅消費券，整體的雪場的收客指數是不斷的上漲的。」

除了由政府派發消費券吸引客流，負責人表示暑假期間推出多項限定活動。例如夜貓雪地音樂派對，在雪地享受音樂，亦吸引年輕人及家庭客人參與。通關後有不少港澳旅客到訪。

有香港遊客說：「香港沒甚麼好玩便到廣州玩，未試過滑雪」，「北海道需要4個小時，香港來這裏1至2小時，再乘坐的士都不用3小時。」

廣州當局為促進了文化旅遊市場的復蘇，7月起已先發放兩輪合共5000萬元消費券，為旅遊及文創消費提供優惠。有旅行社表示消費券有助扶持文旅企業。廣之旅發言人官鍵說：「因為之前(疫情)三年，大家其實在旅遊方面預算可能會較少。第二，可能會將旅遊活動放在消費較後的選項。其實不斷有政府推動，或者派發旅遊消費券的活動推出，加上企業的促銷行為，其實不斷喚醒大家可以重新投入到旅遊消費當中。」

他又表示，目前仍以國內遊較受歡迎。但隨著當局進一步開放，相信境外遊到明年農曆新年會逐步復蘇。相信不少選擇經香港機場往返的遊客，回程時都會在港停留一至兩天遊玩，間接帶旺香港的旅遊發展。