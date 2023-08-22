深圳跆拳道館功夫加殭屍舞南韓參賽奪魁 全國協會批演出辱華、取消會員資格

【有線新聞】深圳一間跆拳道館早前以中國代表身份前往南韓參賽，並以殭屍舞結合跆拳道奪冠；但中國跆拳道協會認為，演出有辱中華文化，決定取消拳館的會員和參賽資格。

這班來自深圳「X-跆拳道館」的選手，上月前往南韓京畿道城南市，參加世界跆拳道大賽。他們以一身清朝殭屍造型出場，一邊跳殭屍舞，一邊使出跆拳道功夫，憑精湛舞蹈和拳術成功奪冠。

不過這份創意，就不是人人都受落。事關中國跆拳道協會周一通報，直斥拳館未經批准擅自報名，持旅遊簽證前往參賽；而拳館教練劉豪根據恐怖電影，自編自導殭屍跆拳舞表演，是宣揚陋習，醜化民族形象，褻瀆中華文化並造成惡劣影響；決定取消拳館會員和參與全國賽事的資格，同時取消劉豪教練註冊資格，禁止他參與任何由協會舉辦的活動；更宣布全面清查整改全國的跆拳道館，強化行業監管和資格審查等。

網民對協會做法反應兩極。有人認為表演不夠嚴肅，形象也太詭異，似乎對跆拳道有欠尊重；亦有不少人認為，拳館突破了跆拳道的刻板形象，加入創意舞蹈令表演更有趣味，更指跆拳道本是韓國傳統武術，拳館做法正是融合中外，讓更多人看出文化融合的好處。