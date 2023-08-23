香港故宮下月展出新發現三星堆文物 包括一米高青銅神獸、青銅大面具

【有線新聞】香港故宮博物館九月，將展出120件來自四川有超過2600年歷史的三星堆文物，大部分都是首次在四川以外展出，展現中國古代文明震撼一面，它們有甚麼特別？

青銅神獸、大頭、闊嘴、長耳豎起、四肢粗壯，這件約一米高青銅神獸糅合多種動物形象，頭頂有一個小型青銅人像，展現古蜀人的想像力，近數年才在四川三星堆遺址出土。

青銅大面具說到三星堆文物，怎可不提這個青銅大面具，大小與55寸電視相約、重約65公斤，五官之間有焊接痕跡，透視古代鑄造技術。扭頭跪坐人像、玉刀、商玉璋、虎頭龍身像，這些青銅器連同其他三星堆出土的玉器、金器、陶器等120件文物，下月首次來港展出，四川館方說別具意義。四川廣漢三星堆博物館副館長冉宏林：「學者研究香港大灣遺跡出土玉璋