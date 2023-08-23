杭州亞運倒數一個月 當地港人料可吸引國際旅客 生意至少增三成

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【有線新聞】杭州亞運倒數一個月，有杭州經營茶餐廳的港人表示為迎接不同國籍旅客，已安裝電子支付方式，預計生意至少增加三成。

來自香港的Key看準內地創業成本較低，疫情期間在杭州西湖開設第一間茶餐廳，目前已有第2間分店。他預計受惠於亞運，人客會增加至少三成。他估計成本會較香港低三至四成。「主要體現在工資與房租，我覺得房租至少差一半。亞運會對我們有一定幫助，因為會有不同國際友人過來，他們很多人吃不到辣口味，會找一些清淡的。我們這種類型如燒臘或者點心的餐廳，對他們而言比較合適。」

Key說為迎接不同國籍旅客，除了準備了不同語言餐牌，亦已準備國際版線上支付工具。「目前收現金應該是5%左右，基本上都是線上支付。包括香港澳門還有一些國際的地區都是可以用到。這樣的一個方式去支付所有的款項，在城市裏生活會非常的方便。」

杭州作為大型科創企業基地，屬於內地最早推行電子支付城市。有電子支付平台負責人表示，在杭州亞運期間會推出多項優惠，希望吸引更多境外遊客使用。螞蟻集團國際業務大中華區跨境業務總監傅露說：「我們可以覆蓋的商戶是非常廣的，包括我們的出行去景點去購物，無論是我們的重點的這些品牌，還是我們街邊的這些小販都可以支持使用。尤其是亞運期間，我們也非常支持相關的這些特許商品，亞運的周邊的元素等這些購物環節和場景。」

他又指自通關後，香港用戶數量及交易量都增長迅速，預期亞運期間交易量會有進一步增長。