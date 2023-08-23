緬甸向中方移交六電騙疑犯 其中一人為集團頭目

【有線新聞】中國駐緬甸大使館通報，6名在當地從事電信詐騙的疑犯周三被押解回國，其中一人是犯罪集團頭目。而有內媒報道緬甸詐騙集團，已將在外地讀書的中國留學生視為行騙最新對象。

中國駐緬甸大使館表示，兩名電騙疑犯上午已在仰光國際機場，移交給中國警方並押解回國，是繼今年6月押解6名當地電騙疑犯回國後第二次押解。

使館方指，兩人均涉犯詐騙罪，其中1人更是賭博詐騙集團骨幹頭目，是重點打擊對象；同日下午緬甸警方再將4名電騙疑犯，移交給中國警方並押解回國，並指他們在緬甸以高薪招工，誘騙內地民眾前往當地，從事網絡投資等詐騙。使館指中國與緬甸、泰國及老撾警方啟動合作，打擊賭詐集團專項聯合行動，旨在嚴厲打擊區內電信網絡詐騙和網絡賭博犯罪，扭轉人口販運、綁架和拘禁等犯罪高發態勢。

另有內媒報道引述緬甸華人指，反詐騙宣傳漸趨普及，不少內地民眾防騙意識大增，傳統詐騙手段難奏效；部分緬北詐騙集團陸續「轉型」，以高薪引誘民眾去當地，將人質禁錮在園區，之後致電家屬勒索贖金。

報道指集團最新的電騙對象，以在外地留學的中國學生為主，理由是這些留學生未必能夠掌握最新資訊，對詐騙電話警覺性不高，被認為相對容易下手；為此詐騙集團最近招攬的，亦多是能操標準國語和流利外語、知識和文化水平都較高的人士。

根據泰國警方早前通報，每年約有7萬名華人從泰國被販賣到緬甸園區；緬甸商務部長日前就表示，緬北詐騙問題被媒體嚴重誇大，重申當地總體安全穩定。