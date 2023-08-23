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習近平出席金磚國家峰會　強調拓展政治安全合作、維護和平安寧

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  • 2023年08月23日
習近平出席金磚國家峰會　強調拓展政治安全合作、維護和平安寧
【有線新聞】國家主席習近平繼續在南非出席金磚國家領導人會議並致詞，提到金磚國家之間要拓展政治安全合作，維護和平安寧。
習近平香港時間下午4時許抵達會場，與南非總統拉馬福薩握手合照。習近平之後在會場內，與巴西總統盧拉、拉馬福薩、印度總理莫迪及俄羅斯外長拉夫羅夫握手合照。
之後習近平轉抵會議室，出席金磚國家領導人會議，外長王毅和中央辦公廳主任蔡奇等中方官員代表都有列席。
五位金磚領導人先後致詞，包括以視像形式講話的俄羅斯總統普京。
習近平在致詞時提到，金磚國家要拓展政治安全合作，維護和平安寧：「當前冷戰思維陰魂不散，地緣政治形勢嚴峻，金磚國家要堅持和平發展的大方向，鞏固金磚國家戰略夥伴關係；要用好金磚國家外長會、安全事務高級代表會議等機制。」
他強調，金磚國家要在涉及彼此核心利益的問題上相互支持，並在重大國際和地區問題上加強協調。
他又指，金磚國家要堅持公平正義，完善全球治理，國際規則要依照聯合國憲章宗旨及原則；強調不應拉幫結派，將自己的家法幫規包裝成國際規則，支持並加強以世貿組織為核心的多邊貿易體制，反對小圈子、小集團等，反對脫鉤斷鏈與經濟脅迫。
他又特別提到，要進一步拓展人工智能合作，加強信息交流，並將設立中國金磚國家新時代科技孵化園，為科技創新成果轉化提供支撐。
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