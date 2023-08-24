杭州亞運｜賽事臨近氣氛濃厚 亞運博物館快將開放

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【有線新聞】臨近杭州亞運，主辦城市杭州亞運氣氛濃厚。位於有「大蓮花」之稱的杭州奧體中心體育場，尚未對外開放的杭州亞運博物館已經準備就緒。

博物館分三大展區，分別為「亞運與亞洲」、「亞運與杭州」以及「亞運與未來」。展出歷年亞運獎牌、火炬及紀念物品等800多件展品，連同庫存共2000多件展品將陸續在館內展出。

杭州亞運博物館目前是唯一獲亞奧理事會授權的官方認證博物館。館內6尊雕塑亦是由亞奧理事會捐贈。杭州亞運會閉幕後便會適時對外開放。

而在西湖邊的杭州亞運特許零售店，即使不是假日亦人頭湧湧。亞運吉祥物盲盒和紀念徽章就最受歡迎。有北京遊客說：「打算買一些像冰箱貼或盲盒之類的東西，送朋友或家人。」來自遼寧的遊客也表示：「給孩子買一套我們亞運會的紀念徽章還有紀念幣，然後還有一個是水杯。我現在算是杭州的亞運預熱，也提前帶孩子來感受一下喜悅。」

有當地商戶亦趁「亞運熱」促銷，有化妝品店推出亞運限定禮盒，希望亞運熱潮有助吸引更多旅客。花西子品牌相關負責人昆妮說：「我認為亞運會它是一個非常好的機會，給到我們所有杭州甚至中國的品牌，一個向世界展示的機會。這是一個很好的走進來的機會，讓大家走進來看一看，杭州中國的品牌是甚麼樣子的。」負責人又表示為了這次亞運會升級了支付系統，方便來自不同地區的遊客。