習近平南非晤多國領導人

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【有線新聞】國家主席習近平在南非約翰內斯堡出席金磚國家領導人會晤期間，會見多名國家領導人。

正在南非的國家主席習近平與多國領導人會晤，埃塞俄比亞總理阿比等領導人的車隊逐一抵達會面場地，中方派官員在場迎接。

習近平指出中國是埃塞俄比亞可靠朋友和真誠夥伴，近年兩國保持頻繁高層交往溝通。在共建「一帶一路」中非合作論壇等框架內合作富有成果，強調雙方要繼續在涉及彼此核心利益和重大關切問題上，堅定相互支持。

習近平跟塞內加爾總統薩勒見面時，就指塞内加爾是中國在非洲重要合作夥伴，願意同塞方加強相互支持，深化工業、農業、基礎設施建設、人力資源開發等領域合作，共同維護正當發展權益，推動兩國全面戰略合作夥伴關係得到更大發展。

習近平亦會見了孟加拉總理哈西娜，指中方願同孟方加強發展戰略對接，深化各領域務實合作，強調支持孟加拉維護國家主權獨立、領土完整，反對外部干涉。

習近平與古巴國家主席卡內爾會面時，就提到中方願同古方不斷深化政治互信，拓展務實合作，密切戰略協作。推動中古兩黨兩國特殊友好關係不斷得到新發展，反對外來干涉和封鎖，並盡力為古巴經濟社會發展提供支持。

習近平周四會繼續在南非訪問，並會與南非總統拉馬福薩共同主持中非領導人對話會。