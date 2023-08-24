三星堆博物館新館上月開幕訪客多　專家：有利人才培訓及科技應用

【有線新聞】四川三星堆博物館新館上月底開幕，吸引不少人參觀。有到訪學生說產生修讀考古的想法;當地考古專家說三星堆發掘工作，推動當地人才培訓及科技應用。

三星堆博物館新館今年七月開幕，每天平均人流達15000人次。

這個高2.6米的鎮館之寶、青銅大立人，吸引不少閃光燈。遊客劉先生：「這個是千載文物吧，再次展現我們千古人比較文明，專門來看，帶小孩看那個三星堆，也叫小孩記著我們千年的古人智慧。」

參觀中學生任洋博：「有一種親切，好像一下拉到他們那個年代一樣，不會有時間隔閡，就是我可能會想從事考古那方面，因為覺得把一些沉睡數千年東西，慢慢發現它、把它交到世人眼前，是一個非常神聖的工作。」

新館造價約14億元人民幣，展廳近兩萬平方米大，目前展出文物1500件，其中600件屬首次公開。這塊不是普通大石，而是玉石原料，是博物館唯一可以觸摸的展品，上面有切割打磨痕跡，相信古人用來它們製作祭祀禮器。

文物能夠修復、展出，背後少不了考古團隊努力。去年底落成的四川成都考古中心，就是當中的一分子。

有專家認為，三星堆考古有助培訓人才。四川大學考古教授黎海超：「我們六個新的祭祀坑發掘這個隊員主體都是考古系的學生，我們前前後後可能有接近一百名的同學問，主要是以碩士生為主。在學習過程中，我們跟考古這個就業單位形成密切聯繫，在這個大家比較熟悉情況下，我們去工作的話，入職工作就順理成章，其實考古系跟考古院之間，可以說是有機聯繫一個整體。」

他們又說，香港科技考古的手段走得比較前，期待日後兩地有更多合作交流。