福島核污水｜有內地日料餐廳指生意受影響 不再選用日本食材

【有線新聞】日本開始排放核污水，有內地市民指會減少到日本餐廳進食。有日料餐廳反映生意受影響。

在廣州教育路，短短幾百米的街道有10多間日本餐廳，向來吸引不少日本料理愛好者到訪，不過有市民就表示，在日本公布排放核污水之後，已經減少到日本餐廳進食。「我本人是一個非常日料熱愛愛好者來的，然後自從它排放和廢水之後，我就不會選擇再去吃日料。我覺得他這樣子做法非常引起我們公民的憤怒，不僅會影響到整個海洋的環境，也許就會影響到我們人類的生活，還有各個方面。所以我覺得他這個做法非常的不太正確。」有市民亦擔心小朋友健康，「肯定都擔心，關於水方面都比較重要。」

有日本餐廳負責人表示，在日本公布排放核污水的時候，餐廳已經全面切換來自日本的食材。目前海鮮刺身主要來自南海，亦有部分來自世界其他地方。海釣食堂負責人許瀚元：「比如說就像藍鰭金槍，我們以前用日本長崎縣的。不管從處理也好、從價格也好都比較好，而且我們長期供應。但發生了這個事情以後，我們轉用西班牙的野生的釣口藍鰭，我們價格會上漲將近差不多一半，而且處理的方式也沒有日本來的好。」

他表示，這段時間受核污水消息影響營業額下降一半，雖然同時食材成本上升了，但仍然未有就此加價。「目前我們其實整個市場也很艱難，所以說價格本來就是一個大家吃飯也好，消費也好比較重要的衡量標準。那麼已經受到這樣的情況了，我們不太敢再去在價格上做變動。」

在一間日資超市，職員表示目前不少日本品牌都是內地製造。包括一個著名日本牛奶牌子，產地都是天津市。