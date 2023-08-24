習近平：擴員為金磚合作機制注入新活力、支持非洲國家發展

【有線新聞】金磚五國同意邀請沙特阿拉伯、埃及、阿聯酋等六個國家加入成為會員國。國家主席習近平認為，擴員將為金磚合作機制注入新活力，又特別提到要支持非洲國家發展。

國家主席習近平當地時間周四上午在南非約翰內斯堡，出席金磚國家領導人第十五次會晤特別記者會。會上宣布，邀請沙特阿拉伯、埃及、阿聯酋、阿根廷、伊朗和埃塞俄比亞六個國家，正式成為金磚國家新成員。

習近平祝賀上述國家加入：「這次擴員也是金磚合作的新起點，將給金磚合作機制注入新活力，進一步壯大世界和平發展的力量。我相信只要我們齊心協力，金磚合作大有可為。」

他又指出，金磚國家對世界和平與發展肩負重要責任，今次會晤金磚五國圍繞當前國際形勢，和金磚國家合作等問題展開深入交流，達成廣泛共識，並取得豐碩成果。

習近平之後出席另一會議，特別提到要支持非洲國家發展：「中國是非洲的可靠朋友，過去十年向非洲提供大量發展援助。下階段中國將同非洲國家開展更多合作，支持非洲增強自主發展能力，這包括提供衛星測繪成套數據產品，實施智慧海關合作夥伴計劃。」

他又提到，會協同聯合國教科文組織開展全球發展倡議，助力非洲未來行動，積極支持非洲實現可持續發展。