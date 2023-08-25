四川都江堰熊貓基地：會繼續與香港保持交流合作

【有線新聞】四川都江堰熊貓基地2016年起免費讓香港人參觀，自疫情復常以來有2800名港人到訪。基地表示會與香港就大熊貓飼養保持交流合作。

又到時候食午餐，明星大熊貓「家寶」走到去準備好的紅蘿蔔及竹，動手大快朵頤。四川都江堰熊貓基地採用半開放式設計，遊客與大熊貓中間只有半個人高的圍欄，沒有落地玻璃隔開，不少遊客就算冒雨都來看。吳小姐說：「這邊因為都是戶外，就能近距離地觀看，所以覺得體驗應該會比成都市區的基地更好一點。覺得時不時來觀看一下挺解壓，牠們會撓癢、打滾，包括牠們吃竹筍的樣子都很可愛。」劉先生說：「我們是從廣州來的，主要考慮這個地方四川是大熊貓棲息地，有比較多大熊貓。」

大熊貓一般在早上及傍晚活動，如果遊客想看到牠們活躍的表現就要算好時間。都江堰基地是香港政府在汶川大地震後援建，兩地亦一直就飼養大熊貓保持交流合作。動物管理部部長黃山說： 「每年熊貓發情配種時，或者是有產崽行為的時候，我們中方都會派專家到香港去。香港海洋公園也會派學習人員到我們那裏去，學習相關的經驗。今年香港排了兩名飼養員，到我們的都江堰基地去學繁育。」

與四川另外四個大熊貓基地不同，都江堰基地主要定位之一是老年康養。整個基地41隻大熊貓，17隻是老人家。包括大熊貓白雲今年32歲、相等於人類96歲。曾經外借美國16年，回中國後就在這生活。黃山說：「都江堰基地處於青城山，地方負氧離子含量也是很高的，本身適合康養地方。對每一隻老年大熊貓身體狀況進行充分的了解，然後詳細地制定針對性的處理方案，充分了解身體制定針對性方案。香港也是一個典型頤養地，在我們人為創造的熊貓生存環境下，熊貓可以完全適合香港所在地的生存環境。」

大熊貓物種瀕危評級自2016年由「瀕危」下調為「易危」就沒再反彈，黃山認為反映過去保育工作做得好，值得慶賀。