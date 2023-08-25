浙江衛視停播《中國好聲音》 李玟生前批節目有黑幕、參賽者斥海選賽制不公

【有線新聞】浙江衛視宣布暫時停播旗下節目《中國好聲音》，並指是因應觀眾反映節目有問題，承諾會調查事件。

浙江衛視周五在社交平台公布，因觀眾反映旗下皇牌節目《中國好聲音》出問題，正展開調查，因此節目會暫停播出。

內地近日不斷傳出《中國好聲音》的負面消息，包括有網傳片段拍到，已故歌手李玟去年參與拍攝時批評節目有黑幕和潛規則；包括李玟為隊員周菲戈投訴遭節目不公對待的這幕：「他(周菲戈)88.3(分)，你們最低分的73，那個人可以再比一次，我的88.3的不可以。(我們這個事情不能放在枱面上。)當然你們會所有都剪掉，當然你們甚麼都會剪掉了，我說的是事實。」

之後更有聲稱是李玟的錄音，揭露製作方對她態度惡劣，甚至向她動粗：「他們說妳必須要離開這個舞台，妳再不走的話我們叫保安來。她(工作人員)來抓我呀，把我要拉下來。」

電視台所屬的浙江廣電集團發聲明，讚揚李玟對節目的貢獻；又指會接受廣大觀眾網民監督。

不過事件未因此平息，更有參賽者接二連三拍片控訴賽制不公，甚至牽涉利益輸送。參賽者：「說我們這邊海選還沒完事，電視節目那邊就已經錄製上。你說這和詐騙有甚麼區別？」「(我)最後走到了廣州總決賽，因為沒有錢刷禮物了，所以就沒有然後了。」

《中國好聲音》源於荷蘭歌唱選秀節目The Voice of Holland，有內地製作公司買入版權引進，2012年製作出第一季《中國好聲音》；反應良好下，至今已播出了12季，一直是收視保證；截至上周五，最新一集《中國好聲音》收視率，仍穩居內地同時段綜藝節目第一位。