福島核污水｜內地爆發搶鹽潮　多地官方強調食用鹽貨源充足、籲市民理性買鹽

【有線新聞】日本排放核污水入海，在內地多個省巿都出現搶鹽潮，當局強調食用鹽貨源充足，呼籲市民要理性買鹽。

不少民眾擔心會吃到核污染海鹽，又或者聽聞食鹽能抵抗輻射，導致大批市民瘋狂搶鹽。從網上片段見到，在上海超市部分門店，有食鹽顯示缺貨狀態。上海超市店員：「(鹽是甚麼賣光的)早就賣光了，(幾點鐘)下午兩點上班就沒有了，(那我們有庫存嗎)，都缺貨了哪來的庫存。」

在廣東亦有不少市民在超市搶鹽，陽江有市民在超市把大量鹽放進購物籃內。在青海超市內有大批人在購物車內伸手搶鹽。除了到超市搶鹽，在山東威海市，街上都是排隊買鹽的人龍，有商戶透露4噸鹽在1小時內全部售出。

針對搶購食鹽現象，內地鹽行業唯一央企中鹽集團發表聲明，指內地食鹽來源，井礦鹽佔最大部分，不受日本核污染影響，強調正在加班生產和配送食鹽，保障市場供應。廣東鹽業集團指，省內食鹽政府儲備量和企業儲備共10.8萬噸，而福州市商務局亦稱，食用鹽貨源充足，呼籲市民理性消費，不要盲目搶購。

市面出現的搶購潮，令食鹽價格出現波動，多地發出規範食鹽價格的通告，串通操縱市場價格者，最高罰款500萬元人民幣。