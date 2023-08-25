珠海停車場引入流動充電車 阻車佔用固定充電站車位

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【有線新聞】電動車充電站需求增加，珠海有停車場引入流動充電車，提供電動車充電服務，製造商指它們比固定充電站方便，亦可以避免一般車輛佔用充電站車位。

電動車普及令充電站需求增加，在珠海橫琴一個停車場，出現一款可移動的流動充電車。一方面可以解決充電問題，亦可以避免有車長期佔用固定充電站車位，不過如果停車場空間有限，就未必能夠使用。

電動車司機謝先生表示︰「就不會像固定樁那樣多限制，尤其是大型地方，譬如長隆。我覺得有配置就更好，甚至別人去玩的時候我就這裏充電，不需要說固定樁在某地方，我又要去另一個地方玩，減少浪費時間。」

至於操作上，流動充電車與一般的充電站相若，只需將充電電纜取出，插入車的插座，每度電大約$0.8至$1.6。

橫琴粵澳深合區城規建局交通運輸處處長赫晉表示︰「我們後續會根據使用情況及需求，在我們管理的其他停車場裏面再增加一些移動充電樁。第二個是成本亦可控制，因為如果你長期使用的話可以購買，短期使用的話也可以租賃，而且還可以利用電價差回攤一部分成本，所以是非常方便的。」