市監局禁飲食界用日本水產 北京有水產店估計生意減三成

【有線新聞】市場監管總局宣布加強監管及抽查進口水產，嚴禁飲食業界採購、使用日本出產的水產。北京有水產店說已經轉用其他地方水產，但預計難以恢復賣日本水產時的銷售量。

有水產店在北京開業18年，售賣不少魚貝類刺身原料、清酒及醬料。主要供應予巿內日式料理店，過去進口貨物約七成來自日本。但在日本宣布排放核污水之後，都已改從其他產地入貨。水產店負責人說：「純日本產品已經刷了很多下來，幾乎刷掉了差不多40％。日本一些魚類現在幾乎都換成國產，像我們常吃的三文魚都不是日本的。取締的，用國產別的一些魚類，或者別的蝦類來取締。或者別的產地、別的國家，像韓國、還有俄羅斯、加拿大的產品，挪威這些都有。」

不過即使改用其他地區水產，他估計都難以恢復之前的銷售量。「客戶長時間吃了這一款魚，你變了他就感覺這款魚(不同)。有些品項沒有類似，只能換菜單或者換其他品類，流水銷售會降很多，最少也得30％以上。」負責人指目前還有大約50公斤日本水產是之前入口，會以七折出售，蝕一點散貨也好過全部銷毀。

不過他的如意算盤未必打得響，因為當局周五進一步宣布，禁止業界使用或銷售日本水產。有經常光顧日式餐廳的市民認為，當局本來的監管已經嚴格，不覺得會有太大影響。「餐廳它只要敢賣，我覺得安全問題應該有保障。對我倒沒甚麼影響、還會吃」，「就是政府這麼做肯定是來保護我們身心健康，為了我們和以後的後代都是很好的幫助，海關出口把控比較嚴，我們也會放心一些。」

市場監管總局進一步宣布，加強監管進口食品安全風險，嚴禁飲食業界採購或使用原產地是日本的加工水產食品，製作餐食或者銷售。又會加強抽查進口水產安全。