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官媒《環球時報》促大英博物館無償歸還中國文物

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  • 2023年08月28日
官媒《環球時報》促大英博物館無償歸還中國文物
【有線新聞】近日大英博物館約兩千件文物丟失。內地官媒《環球時報》社評，促請館方將所有以非正當渠道獲取的中國文物無償歸還；又指館內文物多是不法得來，諷刺英方是全球最大的贓物接收者。
《環球時報》周一發表社評，促請大英博物館將所有通過非正當渠道獲取的中國文物無償歸還，要求館方不要再採取抵觸、拖延和敷衍態度；又表明在道義上，支持如印度、尼日利亞等遭英國掠劫的國家提出歸還訴求。
社評指，近日約2000件文物失蹤、長期作案和監守自盜等，加上官方和警方遲遲不公布內情，令人懷疑丟失的館藏遠多於上述數目；又提到大英博物館收藏多達800萬件文物，絕大部分都來自其他國家，當中不少是以非正當渠道，甚至骯髒、罪惡的手段得來；諷刺該館是全球最大的「贓物接收者」，展出的都是「盜竊所得的文化財產」。
社評更具體提到，館內有約2.3萬件都是中國的文物，其中約2000件是長期展示，包括《女史箴圖》的唐代摹本、遼三彩羅漢像、商周青銅器和魏晉石佛經卷等，都是極其珍貴的國寶；只要英國不能證明哪件藏品來自合法乾淨渠道，藏品的母國就有權利去追索。
大英博物館早前表示，近2000件收藏品失蹤和損壞，包括公元前15世紀至公元19世紀的黃金珠寶等；館方已報案及開除一名員工，而館長費希爾上周亦宣布辭職。
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