政府再推「企業內地與海外暑期實習計劃」 有港生指計劃吸引

【有線新聞】政府今年再度推動的「企業內地與海外暑期實習計劃」，在杭州實習的香港大學生表示國內的人才計劃吸引，有意畢業後到內地工作。

希雯在香港理工大學就讀企業工程和管理，為期約八星期的實習，她選擇到杭州這間科創公司實習，負責企業傳訊以及與杭州亞運相關準備工作。她認為兩地工作環境及文化大有不同。「工作環境上比香港闊落得多，工作累的時候可以望窗外放鬆一下。在香港來說，可能因為大家比較注重效率，通常會分配了任務之後獨自完成。(這裏)給我的感覺就是內部文化好注重團隊合作，大家所有事情都會有一個好好的交流溝通。」

疫情完結後的第一個暑假，政府今年再度推動內地與海外暑期實習計劃，希雯認為畢業後有意到內地發展。「經歷了今次實習，意識到自己在經驗同埋知識都有不足，可能未來都會考慮會否進修。」

同樣在杭州實習的穎姿，就喜歡內地的生活節奏。「我到杭州之後發現，其實我可能會更加喜歡在內地生活。它的工作節奏或者生活節奏都是更加悠閒，不會太忙碌，就會更加適合我。」

除了工作，他們認為在內地和香港生活，習慣上有不少不同。陳穎姿說：「我沒用過現金。在內地不論你乘搭公共交通工具，或者與朋友出街吃飯，或者買電影飛，做任何事甚至踩電單車都是用電子支付工具。其實我覺得好明顯可以感受到覆蓋了生活各方面。」

今年的「企業內地與海外暑期實習計劃」，有24間企業參與，提供300多個實習崗位，遍布內地不同省市及海外國家。