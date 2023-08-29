內地無障礙環境建設法下月實施 多項措施保障弱勢群體

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【有線新聞】內地將於9月實施無障礙環境建設法，推出多項措施保障長者及傷健人士的權益。

雙目失明的蒙先生日常生活都需要靠視障人士設施幫助，例如盲人引路徑就是他的「好幫手」，但有部分設施原有的設計未必全面考慮到視障人士的實際需要，路段被阻的情況亦時有發生。

視障人士蒙先生表示︰「電動車停在盲道上這個是常見的事，我們碰到就只能拐到旁邊過。有時候我們不注意把電動車撞倒了，還被人家車主罵。我就說這條是盲道，我看不見，他說我都不知道這個是盲道。」

十四屆全國人大常委會第三次會議審議通過無障礙環境建設法，法例會在9月實施，從無障礙設施的建設、管理、改造以至維護都有法律規定，保障長者及傷健人士等弱勢群體。

全國人大常委會法工委社會法室主任石宏表示︰「這次我們通過立法明確了無障礙環境設施，它的維護和管理的責任主體是誰，這些責任人他們應當承擔甚麼樣的維護、管理職責，同時明確禁止非法佔用和破壞這些無障礙設施。」

法例亦鼓勵食物及藥物生產商在產品標籤或紙本說明書上採用大型字體、錄音、盲人凸字又或者提供電子版本，方便長者及傷健人士。當局將提供經費支援和稅務優惠等，以吸引企業進一步應用，無障礙技術產品和服務。