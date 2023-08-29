內地反日升溫｜去年直播屢稱「我們日本」再遭翻舊賬 陝西女教師不堪網暴辭職

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【有線新聞】福島核污水排海後，內地反日情緒亦升溫。陝西一名任職大學教師的女網紅，去年直播因說出「我們日本」遭網暴；女網紅說最近片段又被翻出，不堪壓力下，近日已向校方辭職。

「這個《人間值得》啊，它是我們日本的一個心理學家，叫中村恆子(所寫)。」、「那本小說是我們日本的另外一個作家，叫太宰治寫的。」、「它的作者，是我們日本奈良的一位心理諮詢師。」這個在社交平台有近千萬粉絲、任職大學教師的陝西網紅相宜，去年直播賣書片段近日再被翻出。

片中那幾句「我們日本」，是觸怒內地網民的導火線；縱使有少數人推測，那幾句很可能只是口頭禪，勸網民毋須上綱上線，但網上幾乎都是一片罵聲。

事件愈鬧愈大，相宜近日拍片再就言論道歉，指兩年來接連遭網暴，大學也常收到舉報信；到近日她終於不堪壓力，向大學呈辭：「我也很遺憾，我也很不捨得。讀書20多年，歷盡了千辛萬苦，不就是為了當上這個大學老師嗎?但我沒辦法，我已經到了承受極限了，但是哪怕我退網，一些網友還是在糾纏，舉報沒有停止。」

福島排放核污水事件持續發酵，內地反日情緒隨之升溫。日本駐北京大使館上周四遭一名中國籍人員扔磚塊；日本駐華使領館以至日本境內民眾都表示，連日來收到來自中國滋擾電話；亦據報有在內地的日本學校遭人砸石頭和雞蛋等，讓人擔心2012年大規模反日示威會重現。

當年民間因不滿日本處理釣魚台主權和扣押香港保釣人士等問題，先後出現兩次大型反日遊行示威；期間不少民眾轉為針對日資企業，做出如破壞車輛和搶掠日貨等不法行為。

外交部發言人汪文斌周一表示，中方一貫依法保障在華外國人的安全和合法權益。