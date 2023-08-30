官場反腐持續 中央統戰部原副部長崔茂虎等3人遭「雙開」

【有線新聞】中央統戰部原副部長、國家宗教事務局原局長崔茂虎涉嫌嚴重違紀違法，被開除黨籍和公職。另外，寧夏銀川市委原書記姜志剛和重慶市人大常委會原副主任鄭洪，亦被當局「雙開」。

中紀委周三通報，中央統戰部原副部長、國家宗教事務局原局長崔茂虎涉嫌嚴重違紀違法，被開除黨籍和公職。

調查指，崔茂虎違規佔用耕地搞政績工程，長期接受可能影響公正執行公務的宴請、旅遊等活動安排，違規收受巨額財物、禮品禮金；利用職務便利，為他人在工程承攬、幹部任用等方面謀利，並大搞權色、錢色交易，違規干預及插手司法活動；性質嚴重，影響惡劣，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄罪；決定開除其黨籍及公職，移送檢察機關審查起訴。

原籍雲南宣威、現年57歲的崔茂虎長期在雲南任職，擔任過雲南省委組織部副部長、省人力資源部和社會保障廳廳長等；去年6月起調任中央統戰部副部長和國家宗教事務局局長。

同日中紀委亦通報，寧夏黨委原副書記、銀川市委原書記姜志剛，以及重慶市人大常委會原黨組副書記兼副主任鄭洪，都因涉嫌嚴重違法被「雙開」。

內地官場反貪腐行動持續。中紀委周二一次過發布5則通報，表示5名紀監部門「內鬼」嚴重違法受查，包括海南省委巡視組原組長韓太光等官員。