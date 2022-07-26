日本《防衛白皮書》指中國提升軍力影響安全　國防部：罔顧事實、充滿偏見

【有線新聞】日前，日本發表新一年度《防衛白皮書》，指中國提升軍力，影響地區和國際安全。在北京，國防部回應指，白皮書涉華內容罔顧事實、充滿偏見，向日方提出嚴正交涉。

國防部發言人吳謙：「中國加強國防和軍隊建設，是為了捍衛國家主權、安全、發展利益，對中國國防和軍隊建設及正常軍事活動說三道四，刻意渲染所謂中國軍事威脅，粗暴干涉中國內政，製造地區局勢緊張，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。」

吳謙又指台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。日方利用《防衛白皮書》插手台灣問題，嚴重違反國際關係基本準則，損害中日關係政治基礎，加劇台海地區局勢緊張，是完全錯誤及非常危險。