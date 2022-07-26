內地現活體夾公仔機　放置活魚、烏龜　事件引發爭議

【有線新聞】夾公仔熱潮近年又再次流行。在廣州，最近出現一款夾公仔機，裏面放著的不是公仔，而是活魚和烏龜，事件引發不少爭議，而當地市監局已介入調查。

夾公仔機工作人員：「死了就撈出來，你一直在裏面撈，多少會有一點（死的）。（死掉的魚是怎麼處理？）丟掉就行了。」

近日有市民指，在廣州天河區的這個商場內，出現數台夾公仔機。夾公仔機內放置的並不是普通的公仔，而是活魚和烏龜。從網上片段可見，大量的魚被放在一個魚缸內，當魚和龜被「夾」中時，會直接丟進出口處，並由一個膠桶接住。

有市民讚賞商家雖然有創意但就令很多魚因而死亡。市民：「我第一次見（這種夾公仔機），很創新，但是我覺得不太好，因為你碰的時候魚肯定會受傷，如果你是正常把它養在魚缸裏賣的話，其實不會有那麼多傷。剛剛那個負責人他也說，每天都會死很多魚。」

不過，亦都有家長認同可以令小朋友體驗一下，從而獲得成就感。家長：「小孩子喜歡（玩），一般都是餵魚的，（玩法）多一點，抓魚的（孩子）能體驗一下，自己抓到了會有一種成就感。」

事件在網上引來爭議，商場負責人釋，夾公仔機店舖屬正常經營，衛生方面沒有問題，不過事隔不足一天，天河區委宣傳部於周一表示，由於市場監管部門已介入調查，所有設備亦已下令暫停。

類似的事件不是第一次發生。2020年，上海一個大賣場內，有人設置了一架名為「一寵一物」的遊戲機。從片段中可見，遊戲機內有三隻貓、一隻狗，並寫著「玩遊戲積分換萌寵」。雖然不是直接用夾去夾這些小貓小狗，但當時亦引起批評。最後遊戲機公司決定將貓狗全數轉移至公司飼養，並停業進行整改。