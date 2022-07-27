內地新增604宗個案　武漢江夏區即日起臨時封閉

【有線新聞】內地星期二疫情回落，新增604宗新型肺炎本地個案。當中廣西及甘肅各有200多宗，湖北武漢有4宗個案，江夏區主城區即日起實施3天臨時管控措施。

新增個案包括79宗確診和525宗無症狀感染個案。廣西個案最多，有269宗，除南寧市、玉林市各有1宗個案外，其他全部在北海市發現。由本月7日至今，已有4個省市報告20宗來自北海的個案，而廣西此輪疫情個案已經超過2000宗。

甘肅新增234宗，分布在蘭州市、臨夏州和甘南州，當中3宗社區發現個案，患者均居住在蘭州市。

廣東新增7宗個案中，5宗在深圳發現，包括1宗無症狀轉為確診個案，其他個案均在隔離人員中發現。

山東菏澤市新增21宗個案，省衛健委表示，個案屬Omicron BA.2.2.1病毒株，與近期國內疫情高度同源。

至於武漢的4宗個案，全部在江夏區發現，當地主城區即日起實施3天臨時管控措施，區內居民非必要不得外出，公共交通停運、食肆禁堂食等。