內地網站為二戰日軍戰犯設置網上紀念館　警方已介入調查

【有線新聞】內地繼南京玄奘寺被揭發供奉侵華日軍戰犯後，近日再有祭奠網站被指，為日軍甲級戰犯設置網上紀念館，引起公眾關注，當地網信辦及警方已介入調查，涉事網站亦已關閉。

一個名為「孝愛之家網」的網站設置多個祭奠侵華日軍戰犯的「紀念館」，包括岡村寧次、松井石根、山本五十六及東條英機等。其中甲級戰犯東條英機，在二次世界大戰時，是日軍的最高指揮官，亦是日本軍國主義的代表人物，犯下很多戰爭罪行。而同為甲級戰犯的松井石根，則是策劃「南京大屠殺」的主謀。這些「紀念館」，在2014年分別由署名「林子」、「山本之位」建立，讚揚這些戰犯，是「出色的日本軍官」。

網站由重慶孝愛之家網絡科技集團營運，目前已關閉，重慶市網信辦及警方已介入調查。渝北公安分局寶聖湖派出所民警：「有報警，已經去那邊看過了，後面肯定會處理，現在負責人聯繫不上，負責人不接電話，人找不到了，公司大門緊閉，沒有人的。」

另外，遼寧大連市旅順口區橫山寺，亦傳出有自稱是關東司令部在寺內為侵華的日本關東軍設置牌位。當地民族和宗教事務局已派員到寺調查，但未有發現有關情況。

針對此前南京玄奘寺為侵華日軍戰犯設牌位，國家宗教事務局發出通知，對宗教活動場所展開全面自查整改，將依法依規嚴肅處理問題。