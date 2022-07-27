上海記者暗訪相親角　揭新型肺炎康復者求偶亦遭歧視

【有線新聞】上海早前有新型肺炎康復者求職時遭歧視，要當局立法禁止。不過同樣的問題，原來連相睇時都會遇到。

有內地記者早前裝作去相親，暗訪人民公園這個相親角，更在相親告示上寫明自己是新型肺炎康復者，結果在兩個多小時內，吸引不少替子女或孫兒相親的親屬來打聽，但他們的反應很不一樣。不少人一聽到得過新型肺炎，都立即搖頭擺手，有些人就比較含蓄，笑一笑便默然離開。

有老人家更好言相勸，叫記者重新打印一張新的告示，並且不要那麼坦白，說自己得過新型肺炎：「你不要寫嘛，你寫出來，今天就白來。白來了，你弄個白紙把它貼掉，你有這個陽性，一個(對象)也找不到，人家害怕你身體好不好。」

但亦都有參與的長輩表明不會歧視，認為只要身體機能正常，沒甚麼嚴重後遺症，對相親來說影響不大：「一般如果不是甚麼重症的話，應該介意的比較少。(重症您就會介意嗎?)重症的話，看也看影響嘛。如果比如說剛認識，沒甚麼感情基礎的話，可能會考慮這個方面。」

有網民覺得單憑有否感染過新型肺炎，來決定相親對象是否適合，無疑是過分武斷，但也認為相親對象的病史，對日後成家立室很重要，關注病歷並無不妥；但更多網民認為，相親對象是否條件匹配，彼此是否相處得來，遠比有否感染重要；更有人說，抱著這歧視態度來相親，才是新型肺炎最大的後遺症。