習近平：二十大將科學謀劃未來五年以至更長時期發展

【有線新聞】中共總書記習近平在一個省部級主要領導幹部專題研討班上發表重要講話，指過去五年極不平凡，在即將召開的二十大，將科學謀劃未來五年以至更長時期的發展。

習近平表示，即將召開的二十大，將科學謀劃未來5年乃至更長時期黨和國家事業發展的目標任務和大政方針，事關黨和國家事業繼往開來及中華民族偉大復興。

習近平指出，十九大以來的5年極不尋常、極不平凡，有效應對了嚴峻複雜的國際形勢和接踵而至的巨大風險挑戰，堅決維護國家安全，保持社會大局穩定，特別是面對突如其來的新型肺炎疫情，最大限度保護了人民生命安全和身體健康，統籌經濟發展和疫情防控，取得世界上最好的成果。另外又依照憲法和基本法，有效實施對特區的全面管治權，制定實施香港特區維護國家安全法，牢牢把握香港大局。

習近平指出，十九大對全面建成社會主義現代化強國，作出了兩步走戰略部署，先從2020年到2035年基本實現社會主義現代化，再從2035年到本世紀中葉，建成富強民主文明和諧美麗的社會主義現代化強國。而二十大就要對兩步走戰略安排進行宏觀展望，重點部署未來5年的戰略任務和重大舉措，未來5年是關鍵時期，要緊緊抓住解決不平衡不充分的發展問題，強調中華民族偉大復興不是輕輕鬆鬆、敲鑼打鼓就能實現，必須勇於進行具有許多新歷史特點的偉大鬥爭，準備付出更為艱巨和艱苦的努力。