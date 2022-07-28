內地多處遭遇惡劣天氣　湖南有男子被倒下路燈擊中死亡

【有線新聞】內地多處近日遭遇惡劣天氣，其中湖南、江蘇及河南等地接連刮起大風，有人被吹倒的路燈擊中死亡。

從網上片段可見，湖南石門縣星期三遭遇大風和雷雨，街上不少店舖損毀嚴重，地上布滿雜物。路邊的電線多處冒出火花，大廈的窗框從高處墮下。一名騎電動單車的男子

被倒下的路燈擊中死亡。石門縣應急管理局人員指：「路燈倒了三四個吧，道路兩側的樹吹斷了很多，廣告牌有吹倒的現象。」

在河南多處亦有狂風暴雨。焦作市有大樹倒塌，造成多人受傷。消防員抱著受傷的小孩跑到醫院，小孩經治療後，目前情況穩定。而漯河市就有一個大型充氣城堡被強風吹翻，現場的人合力救出被困的小童。另外，安徽和河北等地方，氣象部門周四都發出雷雨黃色預警，廣泛地區都有狂風大雨。