內地商人直播賣預製菜爆紅　網民揭為校園貸始祖　合作藝人紛致歉割席

【有線新聞】內地商人羅敏近日在直播平台和藝人一齊推銷其預製菜生意，卻被網民翻起舊帳，說他是當年搞校園貸的「罪魁禍首」，更指他藉著轉營預製菜，為自己洗白。多名和他合作過的藝人，紛紛發文致歉，與羅敏劃清界線。

「我是真的心痛羅老闆，經歷了這麼多失敗，終於有一天成功了，就是希望把這些所有的菜，送到千家萬戶。」藝人賈乃亮口中講的「羅老闆」，就是這位近日經常在直播平台，推銷自己新公司「趣店」旗下預製菜品的商人羅敏。而他們的這場直播，憑著標價1分錢的酸菜魚和贈送1000部新款智能手機，令羅敏一夜爆紅，單日粉絲增近400萬人。人紅自然是非多，有網民當晚就翻起舊帳，更指他是藉著轉營預製菜，為以往的「劣跡」洗白。

網民稱羅敏這間「趣店」，前身就是2014年成立的「趣分期」。當年打著「中國最大的大學生分期購物商城」的旗號，以不同營銷手段大搞校園貸款業務。據指有不少學生因無力還錢，最終要跳樓自殺。

有人就稱羅敏當時對這些悲劇不但置若罔聞，更揭露他在一個節目中，講過以下這番言論：「我認為我們會讓未來這一群完全在信用上是白紙的人，因為他們在我們這兒（校園貸）的消費，然後去輸出他們的信用記錄，這個對中國的所有的人的信用，未來是有價值的。」

這些舊帳浮面後，不但輿論一片嘩然，連那些和羅敏合作過的藝人，態度都180度大反轉，和羅敏即時割席。除了賈乃亮，還有藝人傅首爾，他們的微博帳號先後發文，兩人都就事件致歉，又異口同聲稱對品牌了解不多，與羅敏並無深度和後續合作。