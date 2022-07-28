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2022年07月28日
中國在線
新聞資訊
工信部部長肖亞慶受查 落選二十大代表名單
【有線新聞】中央紀委國家監委公布，工信部部長肖亞慶涉嫌違紀違法，目前正在接受審查調查。
中央紀委國家監委周四在官網發通報，工信部部長肖亞慶涉嫌違紀違法，目前正接受審查調查。現年62歲、原籍河北新樂的肖亞慶，曾任中國鋁業公司總經理。2009年起到國務院任職，先後擔任國務院副秘書長、國有資產監督管理委員會主任和國家市場監督管理總局局長等要職，2020年8月起出任工信部部長。
在通報發出後，工信部官網部級領導一欄，仍有肖亞慶的相片和個人簡歷。不過在通報前一日，官方公布中央和國家機關代表會議，選出293名出席二十大的代表名單中，就已經因為沒有肖亞慶的名字，引起了外界揣測。
選舉上周於北京舉行，幾乎所有中央部委一把手都有當選，肖亞慶是今年第25名被查高層幹部。
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