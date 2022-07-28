習近平主持中央政治局會議　部署下半年經濟工作　強調保交樓穩民生

【有線新聞】中共總書記習近平主持中央政治局會議，部署下半年經濟工作，提到要穩經濟穩就業穩物價，又提到地方政府要盡好責任保交樓穩民生，並須妥善化解地方村鎮銀行風險。

中共中央政治局周四召開會議，分析研究當前經濟形勢，並部署下半年經濟工作，總書記習近平主持。會議強調，要做好下半年經濟工作，要堅持穩中求進總基調，著力穩就業，穩物價，保持經濟運作在合理區間，全面落實疫情防控工作。

另外貨幣政策要保持流動性合理充裕，加大對企業的信貸支持，又指要強化糧食安全保障。

會議提到，地方政府要盡好責任保交樓、穩民生，要穩定房地產市場，堅持房屋只住不炒定位，支持剛性和改善性住房需求，並且要保持金融市場總體穩定，妥善化解地方村鎮銀行風險，嚴厲打擊金融犯罪等。