內地新增450宗個案　多地防疫政策惹民眾不滿

【有線新聞】內地星期四新增450宗新型肺炎本地個案，甘肅和廣西的個案持續下降，但多地的防疫政策就惹來民眾不滿。

內地新增60宗確診和390宗無症狀感染，甘肅同廣西的個案持續下降，分別有133宗和131宗。在甘肅，省會蘭州達至社區清零，但白銀市有2宗社區個案，而廣西的個案就集中在北海市。山東菏澤巿出現疫情，單日新增98宗個案，都在管控人士中發現。而成都新增42宗個案，成華區即日起實施5天臨時管控，期間居民非必要不得外出，公共交通停運。

廣東就新增6宗個案，分布在深圳和佛山，全部都在隔離人群中發現。深圳早前推出團體碼功能，每幢住宅的全部居民或每間公司的所有成員，都可以透過團體碼查看核酸檢測結果逾期或者沒有做核酸檢測的人，而當中只要有一人異常，整個團體就會變成黃碼。深圳當局表示，措施可以更加方便做到精準防控，但被當地市民批評侵犯私隱，即使守規矩亦要被牽連。

而江蘇無錫日前亦爆出懷疑違規「谷針」，一份由一個居委會草擬的通知書，列明80歲以上居民若沒有接種疫苗，會被取消醫療等福利，被民眾批評濫用職權，當局最終澄清通知書已收回，並沒有發出。