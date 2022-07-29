「國家晶片大基金」總裁丁文武據報受查　分析：國家開始嚴控半導體產業發展

【有線新聞】內地傳媒引述消息指，「國家晶片大基金」總裁丁文武近日被當局調查，目前行蹤未明。連同丁文武在內，近日已有多名與晶片行業有關的官員受查，分析認為反映國家開始嚴控半導體產業發展。

內地傳媒周四引述消息指，俗稱「國家晶片大基金」的國家集成電路產業投資基金股份有限公司，總裁丁文武近日被有關部門調查，目前仍處於與外界失聯狀態。報道稱丁文武最後現身的公開活動，是本月16日在福建廈門出席第六屆集微半導體峰會。

丁文武曾出任工信部電子信息司副司長和司長等要職，2014年「國家晶片大基金」成立，他便擔任總裁一職至今。

丁文武並不是近期第一個與晶片行業相關的被查官員。中央紀委國家監委連同吉林省紀委監委上周日通報，國家開發銀行國開發展基金管理部原副主任，亦是「國家晶片大基金」管理公司原總裁路軍涉嫌嚴重違紀違法，遭相關紀律部門調查。

國務院早在2014年6月頒布文件，表明推動集成電路產業發展。同年9月，由國開金融、中移動、紫光通信、華芯投資等企業聯合發起，規模約1200億元人民幣的「國家晶片大基金」正式設立，重點投資集成電路晶片製造業，並兼顧晶片設計、設備材料等。

不過紫光通信在前年11月起，便屢傳債務違約，集團前董事長趙偉國更據報在本月上旬被帶走調查。而華芯投資的原副總裁高松濤，去年11月亦因涉嫌嚴重違法被查。

連同工信部部長肖亞慶周四因涉嫌違紀違法受查，有業內人士分析認為，這些舉動或反映目前國家對半導體產業的推動，可能有一些階段性的變化，相關管理措施或漸趨嚴格。