女網紅拍片吃瀕危鯊魚　當地公安列刑事案件

【有線新聞】內地一個女網紅早前拍片食鯊魚，經調查發現影片中的鯊魚屬為瀕危的大白鯊，正接受警方調查。另外，網信辦就表示，4月以來，共處置超過50萬個違法違規直播內容。

「來嘍，烤鯊魚嘍。」

來自四川的這位女網紅，早前透過短片平台發布了自己吃鯊魚的影片，但在影片發布後不久，就有專家指出鯊魚是國家二級保護動物、瀕危物種大白鯊，食用屬違法行為。女網紅：「你們不要在直播間帶節奏行不行，我是通過正規渠道買的，真的是有人為了火專門去炒作那條視頻的。」

雖然這名網紅矢口否認自己曾違法，但當地警方星期日證實，影片中的鯊魚確實為大白鯊，案件已被列作刑事案件，正進一步調查中。此外，女網紅在網上購買的大白鯊被證實來自福建沿海，相關人員現已被警方控制。有律師就表示，私自售賣甚至食用都屬於違法行為，或會處以五年以下有期徒刑。

內地短片平台違法違規內容屢禁不止。中央網信辦今年4月針對「色、醜、假」等內容上的亂象，展開了三個月的清朗行動，涉及抖音、淘寶、微信等16個重點平台，共處置違規直播56萬個，清理違規短片超過230萬條，處罰超過21萬個違規主播和賬號。網信辦表示，將會持續保持高壓嚴管，督促各平台持續優化重點功能，規範重點環節、健全制度機制，不斷加大對違法違規行為的打擊力度，維護民眾的合法權益。