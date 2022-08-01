殘障老人勵志短片網上走紅　網民踢爆多處造假　內媒揭橋段抄高中考試範文

內地一齣講述一個農村殘障老人如何積極應對生活的短片，近日在網絡熱傳，但不久就有網民踢爆片中內容多處造假。有內地傳媒更揭發，這短片涉嫌抄襲高中考試範文。

「這是我的二舅，村子裏曾經的天才少年。這是我的姥姥，一個每天都在跳Popping(機械舞)的老太太，他們在這個老屋生活。」這段全名叫《回村三天，二舅治好了我的精神內耗》的短片，近期紅遍大江南北，講述片中住在農村的「二舅」，年幼時被胡亂打針導致左腳殘廢，但他沒有自暴自棄，自學成為出色木匠，並獨力照顧年邁的母親。

影片一出迅即在網上熱傳，連官媒都因為「二舅」拒絕躺平的正能量而大力推薦。截至周一下午，播放量有近3800萬次。

不過很快有人質疑影片造假。有網民稱這個「二舅」是自小患有小兒麻痺症，並非因誤診致殘。旁白聲稱「二舅」左腳不能立地，但片中多處都見到「二舅」無扶著拐杖，左右腳交替走路，甚至可用左腳爬梯。亦有網民引述鎮幹部指，「二舅」早在1990年已獲批殘疾證，和片中描述的不一樣。更有人指，短片跟湖南一篇高中考試範文，風格和橋段幾乎一模一樣，連題目都是叫《二舅》。

短片作者「衣戈猜想」一度回應指，片中一字一句都是真實，又稱自己無看過該篇範文，但事件未因此平息。有網民稱，「衣戈猜想」因上載此片獲巨額打賞，但只分給「二舅」3000元，直斥他利用網民同情心來牟取暴利。

發布影片的網站Bilibili表示，已撤銷推薦該片，但影片未被下架，打賞金額已超過600萬元人民幣。