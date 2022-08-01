記者「放蛇」斷正！南京回收店偷龍轉鳳假貨掉包真貨

【有線新聞】內地名貴香煙及酒，有價有市。近日南京有煙酒回收店被揭發以「偷龍轉鳳」，掉包客人的真貨。

南京有市民到當地一家煙酒回收店，打算變賣兩箱五糧液，但店主指其中一箱有問題不收，他拿回家後發現裏面的真酒被人換走了。市民李先生說：「我就把這個打開的酒逐一檢查了一遍，就發現有一瓶的生產日期和另外5瓶是不一樣的。他們有兩個人，一個人在這邊和你聊其他的話題，比如說酒瓶蓋子鬆了甚麼的，另外一個人可能就在私底下做小動作了。因為櫃台很高，也看不到裏面。」

那麼過程中真酒是如何被掉包的呢？當地記者佯裝客人帶了4條中華香煙、2瓶茅台和8瓶五糧液到店裏「放蛇」。老闆及店員檢查一番後，說有煙及酒問題，「這個(香)煙好像不對頭，時間太長了，沒事，好的我給你帶了。它這個2019年的煙，你看看，一般(香煙保質期)一、兩年。」

之後他與店員互換檢查後，又說酒都有問題，「那兩瓶酒花不是太好，這茅台你看能帶就給帶了，這個茅台瓶口炸開了，我不敢帶，這個6瓶能收，這兩條(香煙)能收。」

其實兩人的手法不外乎聲東擊西，分散記者注意時偷龍轉鳳。看看香煙的掉包過程，老闆以熟練的手法，將假煙換走真煙；掉包茅台和五糧液，更加是明目張膽，公然在客人面前「左手落右手上」，一瓶一瓶地換。

整個掉包過程不足5分鐘，直到東窗事發後，老闆才承認掉包，並將真煙真酒奉還，試圖平息事件。當地警方接報到場後，帶走老闆及店員調查。