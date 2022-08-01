內地兒童腺病毒事件頻發　安徽逾10幼兒玩水後感染

【有線新聞】內地近日多地發生兒童集體感染腺病毒事件。安徽就有10多名幼兒參加暑期水上活動後，出現高燒及眼睛發紅等症狀，當地衛生及教育部已介入調查。

不少家長會在夏天暑期期間讓子女參加水上活動，既可以伸展筋骨，又可以消暑。安徽合肥市近日爆出多名兒童上月中參加幼稚園，在園內舉辦的水上活動後，出現高燒39度以上，又有嘔吐及眼睛發紅等症狀。

家長林先生表示：「現在沒甚麼症狀，剛開始那幾天是有症狀的，現在醫院裏面治療的好一點。要不是那個水有問題的話，就不是群體性的事件，對吧。」

有家長指活動中，所用的氣墊及泡泡都是外面租用，而確診的集中在最後入池玩的孩子，懷疑是未有及時換水導致感染，但園方就堅決否認。幼稚園園長表示：「我們所有的水都是更換的，玩完了更換啊，換了3次。我們都是晚上(換水)，都是有消毒，這麼多孩子玩，所有孩子觸摸的地方，我們都是要消毒的。」

園方說會承擔患兒的治療費，又會退還活動費用，當地相關部門確認有10幾名幼兒受感染，完成調查後會對園方作出處罰。

四川樂山市上月亦發生同類事件，近150名兒童在當地一間泳館游水後，集體出現高燒及咳嗽等症狀。醫生指腺病毒可造成呼吸系統、胃腸道及眼結膜等多種組織感染，目前沒有腺病毒疫苗，提醒民眾避免去衛生差的泳池。