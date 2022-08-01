網民藉為「二舅」養老發虛擬貨幣集資　兩日後市值急跌、發行人疑已跑路

【有線新聞】「二舅」短片近日引發熱議。不過有內地傳媒報道稱，有網民藉為「二舅」養老之名發行虛擬貨幣集資，但事隔兩日虛擬貨幣急跌，發行人更懷疑已跑路，據估賺得130萬美元。有律師稱已牽涉詐騙。

這個網名叫second uncle dao的帳號上周四在社交平台發文，稱他們是一批想幫助「二舅」的熱心人士，於是共同發起建立這個帳號，希望通過區塊鏈，發行名為「二舅幣」second uncle coin的虛擬貨幣，藉此籌款為「二舅」提供養老保障。

有內地傳媒在虛擬貨幣網站，證實這款虛擬貨幣在上周三推出，總發行量是1萬億個，市場反應熱烈。不過在短短兩日後，「二舅幣」的市值竟大幅回落，從最高位急跌至只剩十分之一。

有報道更引述專家指，雖然該項目仍持續發布交易信息，且未在任何社交渠道承認是騙局，但從種種跡象估計，「二舅幣」開發商疑似已放棄項目，並捲走投資者的資金跑路，估計利潤高達130萬美元。

有金融學者接受內地傳媒訪問稱，「二舅幣」和很多虛擬貨幣一樣，是無任何信用保證的融資行為，雖然可能會有發行成本，但本身也是人人都可以發行，也沒有任何規則來約束發起人兌現承諾，投資風險極高。

有內地律師就表示，「二舅幣」事件牽涉至少兩種違法行為，包括民事侵權和刑事詐騙。發行方有可能在未獲得肖像權及著作權授權下，使用「二舅」名字或相片發行貨幣，已屬侵權；又指項目若和二舅無關聯，收益也未捐贈給二舅，相關誘導公眾購買的行為可能也涉嫌詐騙。