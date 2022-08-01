廣州動漫創作者：兒童作品須小心把關

【有線新聞】廣州近年積極發展成內地的動漫之都，其中《喜羊羊與灰太狼》就是在廣州誕生，雖然政策上對有不少的支持，但創作人亦承認作品在內容上要更小心把關。

講起國產動漫，不少人都會想到《喜羊羊與灰太狼》，2005起在內地首播，深受一班小朋友喜愛，講述了大灰狼和一群小綿羊如何鬥智鬥勇。這群卡通角色的創作者又是怎樣的呢？《喜羊羊與灰太狼》總導演黃偉明表示：「有一日播音員和我說，黃導演，為甚麼我覺得灰太狼那麼像你。我說很像嗎？他說眼睛特別像，灰太狼雙眼都是眼耷耷。」

到底像不像就見仁見智，但可以肯定的是現實中的黃偉明，一定較卡通裏的灰太狼聰明得多。他為廣州以至內地的動漫發展，開闢出一條成功之路，而在廣州土生土長的他，創作的時候都不忘加入一些家鄉特色。「身邊發生幽默的故事都會放進去，包括在今次大電影《筐出未來》的籃球之城其實用了很多廣州地標，包括「小蠻腰」廣州塔、五羊石像以及中山六路的舊街我們都放了進去。」

現在《喜羊羊與灰太狼》的集數已經累積到近3000集，也有8套大電影以及過千類周邊商品。「整個系列那麼多不可以是自己想，不斷培養了很多年輕導演和動畫師，以前是由70、80後，到現在90、00後，慢慢很多新同事加入公司，帶來很多衝擊和新鮮的事。」

故事一直都以狼和羊之間，相互追逐、捕捉、和反抗作為主線，但亦因此試過被官媒批評內容太過暴力，甚至試過有小朋友模仿動畫情節，將同伴綁在樹上點火，導致兩名小孩燒傷，令製作團隊要賠償。所以在最近一齣大電影中，灰太狼和喜羊羊變成了籃球隊隊友，不再打打殺殺。「我們自己都會首先把關，我們內部、編劇、動畫師、導演，他們先（把關），因為我們做了兒童作品很多年，我們都知不可以這樣，會不可以播出。會提前作出一些調整，希望我們呈現的作品都是幽默、感人。」

近年廣州大力支持動漫業發展，除了每年舉辦中國國際漫畫節，動漫企業也會有税收和租金優惠，吸引了超過500間動漫企業落地廣州，而廣州的動畫片年產量也超過200部，領先全國。黃偉明希望除了政策支持，政府未來都能帶頭聚集廣州的動畫師到海外宣傳。「因為現在我們每個IP都是局限在國內，我希望廣州可以組團到海外，一起將中國動畫傳播出去。」